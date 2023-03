Inter, un anno fa la vittoria ad Anfield: buon auspicio verso il Porto? (Di giovedì 9 marzo 2023) Oggi l’Inter compie 115 anni. Esattamente un anno fa, i nerazzurri uscivano vincenti da Anfield grazie a un gol di Lautaro Martinez. vittoria inutile ma comunque di prestigio: che sia di buon auspicio? UN anno FA – Grande giornata oggi per l’Inter. Il club nerazzurro celebra 115 anni dalla sua nascita. L’anno scorso il compleanno nerazzurro coincise con il ritorno degli ottavi di UEFA Champions League contro il Liverpool. Nel match di andata i Reds si imposero per due reti a zero a San Siro. Ma il ritorno ad Anfield ha rischiato di essere magico per i nerazzurri. Dopo un primo tempo combattuto, gli uomini di Inzaghi riuscirono a passare in vantaggio al 63? grazie a una prodezza di Lautaro Martinez. Il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Oggi l’compie 115 anni. Esattamente unfa, i nerazzurri uscivano vincenti dagrazie a un gol di Lautaro Martinez.inutile ma comunque di prestigio: che sia di? UNFA – Grande giornata oggi per l’. Il club nerazzurro celebra 115 anni dalla sua nascita. L’scorso il complenerazzurro coincise con il ritorno degli ottavi di UEFA Champions League contro il Liverpool. Nel match di andata i Reds si imposero per due reti a zero a San Siro. Ma il ritorno adha rischiato di essere magico per i nerazzurri. Dopo un primo tempo combattuto, gli uomini di Inzaghi riuscirono a passare in vantaggio al 63? grazie a una prodezza di Lautaro Martinez. Il ...

