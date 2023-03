Inter, tanti auguri! Da 115 anni fratelli del mondo e internazionali (Di giovedì 9 marzo 2023) Oggi, giovedì 9 marzo, l’Inter compie 115 anni! Un traguardo che arriva alla vigilia di un momento decisivo per la stagione, prima delle trasferte contro Spezia e Porto. IL COMPLEANNO – tanti auguri Inter! Il 9 marzo 1908, al ristorante “Orologio” in Piazza del Duomo a Milano, arrivò la scelta più azzeccata: la scissione di un gruppo di soci del Milan, che lasciarono il club rossonero perché aveva deciso di non tesserare stranieri. E da subito il nome esteso, Football Club Internazionale Milano, ha significato l’apertura verso l’esterno e verso l’essere «fratelli del mondo». Con tanti giocatori di livello mondiale passati in questi anni. A Giorgio Muggiani, pittore e tra i principali artefici della fondazione, la scelta di rendere ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Oggi, giovedì 9 marzo, l’compie 115! Un traguardo che arriva alla vigilia di un momento decisivo per la stagione, prima delle trasferte contro Spezia e Porto. IL COMPLEANNO –auguri! Il 9 marzo 1908, al ristorante “Orologio” in Piazza del Duomo a Milano, arrivò la scelta più azzeccata: la scissione di un gruppo di soci del Milan, che lasciarono il club rossonero perché aveva deciso di non tesserare stranieri. E da subito il nome esteso, Football Clubnazionale Milano, ha significato l’apertura verso l’esterno e verso l’essere «del». Congiocatori di livello mondiale passati in questi. A Giorgio Muggiani, pittore e tra i principali artefici della fondazione, la scelta di rendere ...

