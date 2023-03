Inter, Spezia importante per la fiducia (e non solo) con in vista Porto (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Inter cerca il secondo risultato utile in campionato con lo Spezia dopo la vittoria con il Lecce soprattutto per il morale, ma anche per presentarsi al meglio in vista del ritorno di Champions League con il Porto. FONDAMENTALE – La sfida con lo Spezia sarà importante non solo per confermare il secondo posto in classifica dietro il Napoli, ma anche per dare risposte positive e trovare entusiasmo e continuità prima di una sfida importantissima di UEFA Champions League contro il Porto al ritorno degli ottavi di finale. Bisogna arrivarci nel modo migliore, anche dal punto di vista della condizione fisica considerando oggi il recupero di Federico Dimarco (vedi QUI). Non quello di Joaquin Correa e Milan Skriniar, ancora fermi ai box. I ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) L’cerca il secondo risultato utile in campionato con lodopo la vittoria con il Lecce soprattutto per il morale, ma anche per presentarsi al meglio indel ritorno di Champions League con il. FONDAMENTALE – La sfida con losarànonper confermare il secondo posto in classifica dietro il Napoli, ma anche per dare risposte positive e trovare entusiasmo e continuità prima di una sfida importantissima di UEFA Champions League contro ilal ritorno degli ottavi di finale. Bisogna arrivarci nel modo migliore, anche dal punto didella condizione fisica considerando oggi il recupero di Federico Dimarco (vedi QUI). Non quello di Joaquin Correa e Milan Skriniar, ancora fermi ai box. I ...

