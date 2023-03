Inter | primo figlio per Lautaro Martinez | ha scelto il nome di un idolo delMilan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Lautaro e Agustina hanno scelto, il primo figlio maschio si chiamerà... Theo #Inter - Inter : #InterFans qual è il vostro primo ricordo legato all’Inter? #BuonCompleannoInter #Inter115 - fcin1908it : Marco Barzaghi: “Inter, anche Perisic vuole tornare. Lui e Hakimi hanno confidato che…” - elliott_il : RT @fcin1908it: Marco Barzaghi: “Inter, anche Perisic vuole tornare. Lui e Hakimi hanno confidato che…” - sportli26181512 : Inter, primo figlio per Lautaro Martinez: ha scelto il nome di un idolo del...Milan: È sempre Inter-Milan. Lautaro… -

Commenta perL'compie 115 anni e festeggia con un nuovo logo ad hoc. La squadra nerazzurra è stata fondata il 9 marzo del 1908 in piazza Duomo, al ristorante l'Orologio, e per il suo compleanno ha ...See Napoli la prossima settimana riusciranno a confermare il risultato dell'andata, l'Italia ... Non credo che abbiamo giocato con troppa pazienza neltempo. Il nostro obiettivo era ...... ma in precedenza nell'ultima gara giocata in casa hanno avuto la meglio sull', avversaria ...i biancocelesti imporsi per 2 - 1 rimontando l'iniziale vantaggio di Arnautovic arrivato nel...

9 marzo 1908, in un ristorante milanese nasce l'Inter. Solo amichevoli nel primo anno di vita TUTTO mercato WEB

Potrebbe avere a disposizione due pedine importanti prima del previsto Simone Inzaghi, in vista della trasferta di Spezia dell'Inter, dovrebbero tornare a disposizione… Leggi ...Perché Lorenzo Colombo gioca di meno del Lecce L’attaccante non è nemmeno entrato contro l’Inter (Ceesay titolare), Baroni dopo il match ha spiegato: “Colombo era diffidato, prima cosa. Poi è un raga ...