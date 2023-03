Inter | ora il rinnovo di Dzeko è in bilico

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 9 marzo 2023)e l’un po’ più lontani Quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione di Edincon la maglia dell’. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i discorsi per ildel contratto tra il bosniaco e il club nerazzurro hanno subito un forte rallentamento. “Le parti non si sentono da gennaio e nell’ultima puntata è emersa chiara una distanza. L’, infatti, ha proposto al bosniaco – che il prossimo 17 marzo compirà 37 anni – undi un anno, mentre Edin punta a un nuovo accordo biennale”. “Società e entourage del giocatore si erano dati appuntamento in primavera, per un aggiornamento. Cosa che a questo punto non avverrà in tempi stretti, visto il nuovo piano societario. Sullo sfondo, poi, c’è quel vecchio desiderio di Edin di ...