Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : ?? GIVEAWAY #Roadto30k ?? Vinci il Fan Pack dell'@Inter: Maglia, 2 biglietti & 5 Fan Token ???? ? Segui @SociosItalia… - Inter : #InterFans: quale trofeo vinse l'Inter con la maglia a righe orizzontali grigie e nere nel 1997/98? #ForzaInter #Inter115 - Inter : #InterFans è il vostro momento: diteci quale maglia dell’Inter volete vedere e le metteremo qui sotto ?? #BuonCompleannoInter #Inter115 - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Inter, maglia speciale con lo Spezia per i 115 anni del club: L’Inter celebra il 115esimo anniv… - Batwayne82Queen : @Inter Mio padre mi parlava di mazzolino e facchetti e conservo ancora la mia prima maglia -

... raggiungendo l'al secondo posto. Prima però c'è la sfida col Friburgo, un avversario non ... In mezzo al campo certi del posto Locatelli e Rabiot, con l'altracontesa da Fagioli (favorito), ...Senza la penalizzazione Allegri e i suoi uomini sarebbero secondi a pari punti con l', ma per ... In attacco Di Maria avrà il compito di ispirare Vlahovic , ma pure Chiesa spinge per unada ...La strada si fa sempre più in salita pere Juventus: diversi ostacoli complicano la trattativaUn passato in Serie A con ladel Milan, in una stagione vissuta in prestito dal Manchester United. Ora le porte di un possibile ...

"Le maglie dell'Inter": il nuovo libro ufficiale Inter - News Ufficiali

Sarebbe stato uno scandalo, all’epoca giocavo nell’Inter. Quando mi sono svegliato e ho visto tutta la mia famiglia intorno al letto, ho pensato che fosse il mio funerale”. Dopo 67 presenze e 3 gol ...La società nerazzurra avrebbe infatti offerto un prolungamento di un anno, mentre l’ex attaccante della Roma vorrebbe un biennale viste anche le ottime prestazioni regalate fin qui con la maglia della ...