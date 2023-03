Inter, Inzaghi: 'Skriniar non è pronto, speriamo di riaverlo col Porto' (Di giovedì 9 marzo 2023) Vigilia di Spezia-Inter. Simone Inzaghi ha parlato ai canali social nerazzurri, ecco le sue parole. "Abbiamo reagito bene alla sconfitta co... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 marzo 2023) Vigilia di Spezia-. Simoneha parlato ai canali social nerazzurri, ecco le sue parole. "Abbiamo reagito bene alla sconfitta co...

