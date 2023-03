Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : È lunedì mattina ma l'Inter ha vinto ?? #ForzaInter - internewsit : Inter, di mattina rifinitura e poi partenza! Sciolti i dubbi in attacco - CdS - - ScofieldAle : @Tannhauser00 @ilFrank77 Mi stupisco di molti di voi. Con Maurito all'Inter la si insultava mattina e sera dandole… - codiglio : @JUVEN_TV @Inter @juventusfc 'Imposizione liberticida' ?????? Già la grappa alla mattina presto? - michelazbol : RT @Inter: È lunedì mattina ma l'Inter ha vinto ?? #ForzaInter -

' Questasul Times si diceva che Pochettino si è proposto per tornare al Tottenham ', ha ... Antonio Conte in bilico fra, Juventus e un anno di pausa A proposito della sfida di Champions ..., Skriniar non si allena ancora. Ma nel calcio la riconoscenza e la fiducia sono merci molto ... Eppure, Skriniar non è riuscito ad allenarsi nemmeno questa, come riportato dalla Gazzetta ...Questasul Times si diceva che Pochettino si è proposto per tornare, qui mi dicono che un ... Conte torna in Serie A:e Juve avvisateL'ex die Juve, infatti, a fine stagione andrà in ...

Inter, di mattina rifinitura e poi partenza! Sciolti i dubbi in attacco – CdS Inter-News.it

Stasera Antonio Conte guiderà il suo Tottenham contro il Milan, mentre si continua a parlare di un suo possibile ritorno alla Juve o all'Inter ...Il difensore slovacco salterà le partite contro Spezia e Porto per il persistere del problema alla schiena: ma il popolo nerazzurro accusa lui e la dirigenza ...