Inter a La Spezia | tentato da 3 ex titolari | Inzaghi sceglie il partner di Lautaro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federico27Fm : @AndreCardi @RonPippo @WLT79 @enricopirina @giovioriolo @gigipezzu @NoEdgeForUs @antidisfattista @Gior1986… - sportli26181512 : Inzaghi, a caccia con la LuLa. Brozo titolare, Gosens terza di fila da titolare: Inzaghi, a caccia dei tre punti co… - CalcioNews24 : Convocati Spezia, le scelte di Semplici per l’Inter - RonPippo : @AndreCardi Spezia-Inter 0-3 Empoli-Udinese 2-1 Napoli-Atalanta 3-2 Bologna-Lazio 2-1 Lecce-Torino 1-1 Cremonese-Fi… - InterFanTV : #ObiettivoInter del 9/3: Spezia, Porto e Juventus... 10 giorni di fuoco! AUGURI #Inter e #InterFanTV!! Ne parliamo… -

Loha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro l': out Reca e Marchetti per squalifica, oltre ad Holm e Bastoni Loscenderà in campo domani sera contro l'. Semplici dovrà fare a meno di Reca e Marchetti per squalifica, oltre ad Holm e Bastoni. Recuperati invece Ampadu ed Ekdal. ...Assaggio di Serie B con lo(3 presenze e 1 gol) dove è nato. Poi il salto all'dove diventa capocannoniere della Primavera con 15 gol nel 2019 - 2020. La bella parentesi nella B olandese ...Siamo alla vigilia di una nuova giornata di campionato: il turno numero 26 inizia cone terminerà lunedì con Milan - Salernitana. Avete tempo fino a domani alle 20.44 per schierare la formazione in vista di una nuova giornata di Fantacampionato. Facciamo il punto sugli ...

Probabili formazioni di Spezia-Inter Sky Sport

La Spezia prima di Oporto. L'Inter è attesa dalle trasferte in due città di mare nel giro di cinque giorni: venerdì sera in campionato per consolidare il secondo posto in classifica e martedì prossimo ...Per la gara di apertura del 26°turno di Serie A, Leonardo Semplici tecnico dello Spezia ha compilato la lista dei convocati ...