Inter +115, la dedica di Lautaro Martinez sotto le note dell'inno! (Di giovedì 9 marzo 2023) L'Inter compie 115 anni a fare gli auguri anche Lautaro Martinez. Bellissima la dedica del Toro sotto le notte di Pazza Inter, l'inno del club nerazzurro LA dedica DEL TORO ? La dedica di Lautaro Martinez per i 115 anni dell'Inter è di puro Interismo. Il Toro, in occasione del compleanno della Beneamata, ha pubblicato sul proprio account Instagram un bellissimo filmato sotto le notte del famoso inno "Pazza Inter". Cinque fotogrammi tra gioie, lacrime ed emozioni del Toro nerazzurro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : 115 anni di Inter. Il resto è storia ?????? #BuonCompleannoInter #Inter115 - SerieA : 115 anni di storia. Dal ristorante 'L'Orologio' ad oggi. ???????? ???????????????????? @Inter ?? - gianlucarossitv : 9.3.2023 Auguri #Inter. Oggi Sono 115! ???? Non sei mai stata per tutti e non a caso qui stata sempre e solo in… - febri__h : RT @Inter: 115 anni di Inter. Il resto è storia ?????? #BuonCompleannoInter #Inter115 - edzincrf : RT @Inter: 115 anni di Inter. Il resto è storia ?????? #BuonCompleannoInter #Inter115 -