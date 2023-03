Inter 115 | il resto è la storia

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’compie oggi 115 anni di, di gloriosaGiorno speciale per l’che oggi celebra il suo compleanno numero 115. Il club nerazzurro, infatti, vede la suainiziare il 9 marzo del 1908. I nostri colori, le nostre maglie, la nostra città. Il 9 marzo è il nostro giorno, quello in cui giovani coraggiosi e rivoluzionari hanno deciso di dare una svolta, spinti da ideali ancora attualissimi. 115 anni fa, nel centro di Milano, è iniziata la nostra. Ha subito parlato a tutto il mondo, spinta da una vocazionenazionale, fissata da subito nel nome del Club. In quella notte al ristorante Orologio i soci fondatori scelgono anche i colori, quelli del cielo e della notte. E delle stelle. Per 115 anni il nerazzurro ha percorso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : 115 anni di Inter. Il resto è storia ?????? #BuonCompleannoInter #Inter115 - fcin1908it : L'Inter compie 115 anni, il video celebrativo di Inter Media House - 1908stef : RT @Inter: 115 anni di Inter. Il resto è storia ?????? #BuonCompleannoInter #Inter115 - robca88 : RT @Inter: 115 anni di Inter. Il resto è storia ?????? #BuonCompleannoInter #Inter115 - oscarinter31 : Noi SIAMO L INTER 115 Mai stati in B -

Quasi coetaneo di quella suapresa per mano da bambino e che oggi, 9 marzo, compieanni. Prisco è divenuto simbolo meneghino pur nascendo da famiglia napoletana. Come Antonio Romeo per l'...Commenta per primo 9 marzo: 1908: Nasce l'F. C. Internazionale.... ricorrenza deianni del calcio a Lecce. E sarà quella della stagione sportiva 1991/92, annata ... SPEZIA "Venerdì 10/03 h. 20.45 MARINELLI MONDIN " DE MEO IV: BARONI VAR: DI PAOLO AVAR: ...

115 anni di Inter, il resto è storia Inter - News Ufficiali

"I nostri colori, le nostre maglie, la nostra città. Buon compleanno, Inter". Con questo tweet, accompagnato da un video, il club nerazzurro celebra i suoi 115 anni di storia. I nostri colori, le nost ..."I nostri colori, le nostre maglie, la nostra città. Buon compleanno, Inter". Con questo tweet, accompagnato da un video, il club ...