Insulti e minacce di morte sui social per Tommaso Foti | capogruppo alla camera di FdI

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualminielisa : Ancora insulti e minacce a @ellyesse . Forza Ellyyy! Un grande abbraccio - CorsoArditi : RT @matteoperegodic: La mia solidarietà a @ellyesse per gli attacchi ricevuti. Minacce e insulti gravi e inopportuni, atti di odio vergogn… - Comunico_70 : RT @matteoperegodic: La mia solidarietà a @ellyesse per gli attacchi ricevuti. Minacce e insulti gravi e inopportuni, atti di odio vergogn… - matteoperegodic : La mia solidarietà a @ellyesse per gli attacchi ricevuti. Minacce e insulti gravi e inopportuni, atti di odio verg… - EvangelistaPio : Minacce di morte al ministro #Salvini. Inneggi da parte di certa gente al terrorismo, insulti e cortei fanatici. No… -

Pedinamenti, telefonate,e intrusioni nelle vita privata della ex. Sono le accuse che hanno portato un 44enne tunisino, difeso dall'avvocato Federico Calzolari, davanti al giudice del Tribunale penale di ...Il giudice sportivo territoriale Marco Brusco si è occupato del consueto florilegio di, sputi e aggressioni che avvengono nei campi sportivi dell'Umbria. Coadiuvato dal rappresentante degli arbitri Fabio Fiordi, il giudice sportivo ha comminato sanzioni e multe. ...Una scritta choc, accompagnata da una svastica. Non bastassero glisui social , spuntano anche sui muri per Elly Schlein , neosegretaria del Partito ...inaccettabili a cui bisogna ...

Minacce e insulti in piena notte tra tre uomini, a Gaglianico arrivano i Carabinieri newsbiella.it

Ascolta l'articolo Ancora oscenità ai danni di Elly Schlein. 24 ore dopo gli insulti in arrivo da un consigliere di Castiglione, e senza dimenticare quanto pubblicato ai suoi danni dal… Leggi ...Una persona, in chat, lo avrebbe insultato per poi concludere: "Domattina ti vengo a trovare". Indaga la polizia per risalire all'identità ...