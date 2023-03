Insieme per fare la differenza: a Cologno la terza edizione della camminata contro il cancro (Di giovedì 9 marzo 2023) Cologno al Serio. Anche quest’anno, in occasione della sua terza edizione, torna a Cologno al Serio la camminata contro il cancro organizzata da Beautrì Parrucchieri: un’iniziativa solidale promossa in collaborazione con l’associazione S.O.S. (Solidarietà in Oncologia San Marco-Zingonia), alla quale sarà devoluto l’intero ricavato. L’appuntamento è previsto per venerdì 10 marzo 2023, con ritrovo alle ore 20 davanti al salone in via Circonvallazione 8 e partenza alle ore 20.30. Ai partecipanti è richiesto un contributo simbolico di 5 euro. “In occasione dell’8 marzo, vogliamo festeggiare queste grandi donne che vivono giornalmente – o hanno vissuto – la malattia e ricordare chi purtroppo non ce l’ha fatta, perché niente e nessuno ha il diritto di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023)al Serio. Anche quest’anno, in occasionesua, torna aal Serio lailorganizzata da Beautrì Parrucchieri: un’iniziativa solidale promossa in collaborazione con l’associazione S.O.S. (Solidarietà in Oncologia San Marco-Zingonia), alla quale sarà devoluto l’intero ricavato. L’appuntamento è previsto per venerdì 10 marzo 2023, con ritrovo alle ore 20 davanti al salone in via Circonvallazione 8 e partenza alle ore 20.30. Ai partecipanti è richiesto un contributo simbolico di 5 euro. “In occasione dell’8 marzo, vogliamo festeggiare queste grandi donne che vivono giornalmente – o hanno vissuto – la malattia e ricordare chi purtroppo non ce l’ha fatta, perché niente e nessuno ha il diritto di ...

