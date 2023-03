INGV | Concorso per 2 Collaboratori Amministrativi a Roma

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha appena indetto una Selezione Pubblica per l’assunzione di 2, VII Livello, con contratto a tempo indeterminato. Il Bando é riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: Cosa c’è da Sapere Si cercano 2, presso un Ente che si occupa di una scienza affascinante e misteriosa come quella della Geofisica e Vulcanologia. Poter lavorare a contatto con scienziati e studiosi é di sicuro un privilegio. A tale proposito anche chi si occupa di Amministrazione può cogliere questa incredibile opportunità. Il Collaboratore Amministrativo svolge mansioni di segreteria, ...

