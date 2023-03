Infrastrutture, in Italia la metà ha più di 60 anni ma digitale migliora sicurezza cantieri (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ un quadro fatto di ombre ma anche di luci quello che rappresenta le Infrastrutture in Italia dove più della metà delle opere ha oltre 60 anni, la burocrazia tiene ancora il settore con il freno tirato ma le nuove tecnologie digitali adesso permettono di migliorare la sicurezza e la sostenibilità dei cantieri. A delineare il quadro è il report presentato oggi a Roma, alla Residenza di Ripetta, nell’ambito del “Technology Forum Pubblica Amministrazione – Dialoghi con la Pubblica Amministrazione”, un incontro fra il Viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, con Valerio De Molli, Managing Partner & Ceo, The European House – Ambrosetti, e Corrado Panzeri, Partner & Responsabile dell’InnoTech Hub, The European House – ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ un quadro fatto di ombre ma anche di luci quello che rappresenta leindove più delladelle opere ha oltre 60, la burocrazia tiene ancora il settore con il freno tirato ma le nuove tecnologie digitali adesso permettono dire lae la sostenibilità dei. A delineare il quadro è il report presentato oggi a Roma, alla Residenza di Ripetta, nell’ambito del “Technology Forum Pubblica Amministrazione – Dialoghi con la Pubblica Amministrazione”, un incontro fra il Viceministro delleEdoardo Rixi, con Valerio De Molli, Managing Partner & Ceo, The European House – Ambrosetti, e Corrado Panzeri, Partner & Responsabile dell’InnoTech Hub, The European House – ...

