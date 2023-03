Infortunio Audero, condizioni e tempi di recupero del portiere della Sampdoria (Di giovedì 9 marzo 2023) Infortunio Audero, le condizioni e i tempi di recupero del portiere della Sampdoria, infortunatosi alla spalla destra La Sampdoria, tramite i propri canali ufficiali, ha fornito un aggiornamento riguardo le condizioni di Emil Audero. IL COMUNICATO – L’U.C. Sampdoria informa che gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto nel pomeriggio Emil Audero, infortunatosi durante la sessione di allenamento mattutina, hanno evidenziato una sublussazione della spalla destra. Il portiere resterà a riposo e sarà sottoposto a terapie prima di essere rivalutato nel corso della prossima settimana. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023), lee ididel, infortunatosi alla spalla destra La, tramite i propri canali ufficiali, ha fornito un aggiornamento riguardo ledi Emil. IL COMUNICATO – L’U.C.informa che gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto nel pomeriggio Emil, infortunatosi durante la sessione di allenamento mattutina, hanno evidenziato una sublussazionespalla destra. Ilresterà a riposo e sarà sottoposto a terapie prima di essere rivalutato nel corsoprossima settimana. L'articolo ...

Infortunio per Audero, salta Juventus e Verona Brutta notizia per la Sampdoria che potrebbe rivedere solo il prossimo 2 aprile nella sfida con la Roma il portiere Emil Audero che oggi si è infortunato in allenamento. Gli esami a cui è stato immediatamente sottoposto hanno evidenziato la sublussazione della spalla destra. per lui sicura le assenze nelle gare con Juve ...