«Influenza americana forte, ma l’asse si sta spostando verso la Cina con TikTok», intervista a Gianluca Bonanomi (Di giovedì 9 marzo 2023) Quanta consapevolezza hanno bambini, adolescenti e genitori del fenomeno dello sharenting? Abbiamo cercato di capire da chi si occupa di educazione, formazione e informazione nei settori scolastici e universitari qualcosa in più. La redazione di Giornalettismo si è mossa contattando Gianluca Bonanomi, giornalista e formatore che gira l’Italia facendo workshop sull’utilizzo di una tecnologia consapevole e che ha scritto il libro “Sharenting. Genitori e rischi della sovraesposizione online”. LEGGI ANCHE >>> La genesi di un libro sullo sharenting Si tratta di una tematica di cui si sta iniziando a parlare in maniera meno settoriale da poco, seppure il termine esista già dal 2010: «Ho iniziato a occuparmi di sharenting circa sei o sette anni fa – ha raccontato Bonanomi -. L’interesse è nato dalla mia attività precedente: ero un ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 marzo 2023) Quanta consapevolezza hanno bambini, adolescenti e genitori del fenomeno dello sharenting? Abbiamo cercato di capire da chi si occupa di educazione, formazione e informazione nei settori scolastici e universitari qualcosa in più. La redazione di Giornalettismo si è mossa contattando, giornalista e formatore che gira l’Italia facendo workshop sull’utilizzo di una tecnologia consapevole e che ha scritto il libro “Sharenting. Genitori e rischi della sovraesposizione online”. LEGGI ANCHE >>> La genesi di un libro sullo sharenting Si tratta di una tematica di cui si sta iniziando a parlare in maniera meno settoriale da poco, seppure il termine esista già dal 2010: «Ho iniziato a occuparmi di sharenting circa sei o sette anni fa – ha raccontato-. L’interesse è nato dalla mia attività precedente: ero un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DenisBianco : @kekaterine @fargo6970 @MarcoFattorini Infatti perché siete stati sotto l'influenza dell'unione sovietica da anni e… - mar40248589 : Nel 2021, il National Endowment for Democracy, strumento di ingerenza americana, ha speso ufficialmente 2,5 milioni… - DenisBianco : @kekaterine @fargo6970 @MarcoFattorini A quindi esiste un paese che può essere non influenzato da altre super poten… - hidekitojo1234 : @gpmarcellini La Nato è la costruzione militare che costituisce l'influenza americana sull'Europa, poi vogliamo dir… - Andrea85057465 : @Antonio12350448 @nnnariooo @MarcoFattorini Cosa intendi per indipendente? Se intendi che non subisce influenze est… -