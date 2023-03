Industria automotive - Donne e motori, storie di successo al Museo Fratelli Cozzi (Di giovedì 9 marzo 2023) Da diversi anni il Museo Fratelli Cozzi Alfa Romeo di Legnano (MI), la più importante raccolta privata dedicata alla Casa del Biscione, è l'anima di un progetto (battezzato Women in power) che, come spiega la sua presidente, ha lo scopo di contrastare gli stereotipi di genere che ancora affliggono le figure femminili e, in particolare, quelle di Donne che ricoprono ruoli significativi nel mondo automotive. L'iniziativa si è concretizzata nel 2022 in una mostra fotografica, dal titolo Donne e motori, gioie e basta, che raccoglie 16 scatti realizzati da Camilla Albertini, di Donne che si sono distinte per la loro professionalità e competenza, ritratte insieme con le Alfa Romeo del Museo. Un progetto che verrà ripetuto quest'anno, ma che, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 marzo 2023) Da diversi anni ilAlfa Romeo di Legnano (MI), la più importante raccolta privata dedicata alla Casa del Biscione, è l'anima di un progetto (battezzato Women in power) che, come spiega la sua presidente, ha lo scopo di contrastare gli stereotipi di genere che ancora affliggono le figure femminili e, in particolare, quelle diche ricoprono ruoli significativi nel mondo. L'iniziativa si è concretizzata nel 2022 in una mostra fotografica, dal titolo, gioie e basta, che raccoglie 16 scatti realizzati da Camilla Albertini, diche si sono distinte per la loro professionalità e competenza, ritratte insieme con le Alfa Romeo del. Un progetto che verrà ripetuto quest'anno, ma che, ...

