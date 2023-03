(Di giovedì 9 marzo 2023) Camilasupera il primo turno del torneo Wta 1000 di Indian, in. La 31enne tennista marchigiana numero 46 al mondo ha battuto la 32enne nederlandese Arantxa Rus (n.130) per 6-3...

Indians Wells, Giorgi viaggia spedita in California: battuta 2-0 (6-3/6-3) Rus Gazzetta del Sud

Camila Giorgi supera il primo turno del torneo Wta 1000 di Indian Wells, in California. La 31enne tennista marchigiana numero 46 al mondo ha battuto la 32enne nederlandese Arantxa Rus (n. (ANSA) ...Camila supera Aranxa Rus in un match poco spettacolare, ma riesce a essere incisiva nei momenti importanti Gran bel pomeriggio nella Coachella valley, temperatura mite, zero umidità e poco vento. Cond ...