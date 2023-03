Indians Wells | Giorgi viaggia spedita in California | battuta 2 - 0 6 - 3 6 - 3 Rus

(Di giovedì 9 marzo 2023) Camilasupera il primo turno del torneo Wta 1000 di Indian, in. La 31enne tennista marchigiana numero 46 al mondo ha battuto la 32enne nederlandese Arantxa Rus (n.130) per 6 - ...

Oltre alla Giorgi, sono altre quattro le azzurre in gara nel main draw di Indian: Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti.

Buon esordio di Camila Giorgi ad Indian Wells. L'azzurra, al primo turno, si impone sulla 32enne olandese Aranxa Rus in due set (6-3, 6-3 i parziali del match). Non una prestazione esaltante per ...