Indian Wells | Sonego inciampa in Kubler

(Di giovedì 9 marzo 2023) Esordio amaro per Lorenzonel "BNP Paribas Open", primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di, in California. SuperTennis ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Nole già escluso dal torneo californiano nel 2022. Fuori pure dal Masters 1.000 di Miami. - Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Camila Giorgi supera il primo turno del torneo Wta di Indian Wells, in California. Ko nelle qualificazioni Sara Errani #A… - Agenzia_Ansa : Camila Giorgi supera il primo turno del torneo Wta di Indian Wells, in California. Ko nelle qualificazioni Sara Err… - News24_it : Tennis: Wta di Indian Wells, la Giorgi al secondo turno -

Lorenzo Sonego eliminato all'esordio a, primo Masters 1000 della stagione. Il torinese, numero 60 ATP, conferma la sua allergia al cemento californiano, incassando il terzo ko al debutto . Questa volta è fatale la sconfitta ...Esordio amaro per Lorenzo Sonego nel "BNP Paribas Open", primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di, in California. SuperTennis aprie una finestra in chiaro, con la differita del miglior match di giornata, con particolare attenzione agli italiani, ogni mattina alle 12. Il 27enne di ...La splendida Emma è da qualche giorno in California, in attesa che scocchi l'ora di esordire al Masters 1000 di. Tra un allenamento e l'altro ha trovato il tempo, però, di farsi ...

Tennis: Wta di Indian Wells, la Giorgi al secondo turno - Ultima Ora Agenzia ANSA

Camila Giorgi supera il primo turno del torneo Wta 1000 di Indian Wells, in California. La 31enne tennista marchigiana numero 46 al mondo ha battuto la 32enne nederlandese Arantxa Rus (n. (ANSA) ...Camila supera Aranxa Rus in un match poco spettacolare, ma riesce a essere incisiva nei momenti importanti Gran bel pomeriggio nella Coachella valley, temperatura mite, zero umidità e poco vento. Cond ...