Indian Wells, Giorgi subito bene: ora trova la Pegula (Di giovedì 9 marzo 2023) Buona la prima per Camila Giorgi sul cemento di Indian Wells. La 31enne di Macerata, n.46 WTA, reduce da un ottimo periodo di forma, vincitrice a Merida del suo quarto titolo, ha regolato per 6 - 3 6 -... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Buona la prima per Camilasul cemento di. La 31enne di Macerata, n.46 WTA, reduce da un ottimo periodo di forma, vincitrice a Merida del suo quarto titolo, ha regolato per 6 - 3 6 -...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Camila Giorgi supera il primo turno del torneo Wta di Indian Wells, in California. Ko nelle qualificazioni Sara Err… - LaVeritaWeb : Nole già escluso dal torneo californiano nel 2022. Fuori pure dal Masters 1.000 di Miami. - Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - SoniaLaVera : RT @Leonard6031: Novak Djokovic escluso dal torneo di Indian Wells. Lo perseguitano perché nonostante sia un non vaccinato, si ostina a res… - infoitsport : INDIAN WELLS: SUBITO FUORI SONEGO, OK GIORGI. OGGI FOGNINI, MURRAY E THIEM -