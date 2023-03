Indian Wells 2023: programma e orari giovedì 9 marzo, gli italiani in campo (Di giovedì 9 marzo 2023) Il programma e gli orari di giovedì 9 marzo 2023. Ad Indian Wells si concludono i primi turni sia per quanto riguarda il torneo maschile, Masters 1000, che per il Wta femminile. In campo ben quattro italiani: Fabio Fognini affronta Shelton mentre tra le donne impegnate Lucia Bronzetti contro Bernarda Pera, Jasmine Paolini con Tatjana Maria ed Elisabetta Cocciaretto opposta alla spagnola Nuna Parrizas Dias. Si comincia alle ore 20:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite in programma. IL programma E L’ORDINE DI GIOCO DI GIOVEDI 9 marzo Stadium 1 Ore 20:00 – Galfi-Collins A seguire – Kovinic-Raducanu A seguire – Etcheverry-Murray Ore 3:00 – Stephens-Kenin A seguire – ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Ile glidi. Adsi concludono i primi turni sia per quanto riguarda il torneo maschile, Masters 1000, che per il Wta femminile. Inben quattro: Fabio Fognini affronta Shelton mentre tra le donne impegnate Lucia Bronzetti contro Bernarda Pera, Jasmine Paolini con Tatjana Maria ed Elisabetta Cocciaretto opposta alla spagnola Nuna Parrizas Dias. Si comincia alle ore 20:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite in. ILE L’ORDINE DI GIOCO DI GIOVEDI 9Stadium 1 Ore 20:00 – Galfi-Collins A seguire – Kovinic-Raducanu A seguire – Etcheverry-Murray Ore 3:00 – Stephens-Kenin A seguire – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Camila Giorgi supera il primo turno del torneo Wta di Indian Wells, in California. Ko nelle qualificazioni Sara Err… - LaVeritaWeb : Nole già escluso dal torneo californiano nel 2022. Fuori pure dal Masters 1.000 di Miami. - Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - SoniaLaVera : RT @Leonard6031: Novak Djokovic escluso dal torneo di Indian Wells. Lo perseguitano perché nonostante sia un non vaccinato, si ostina a res… - infoitsport : INDIAN WELLS: SUBITO FUORI SONEGO, OK GIORGI. OGGI FOGNINI, MURRAY E THIEM -