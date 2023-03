Incoronazione Carlo, Harry e Meghan Markle ci saranno: svelati i piani di Palazzo (Di giovedì 9 marzo 2023) Meghan Markle e Harry saranno presenti all’Incoronazione di Re Carlo, fonti interne a Buckingham Palace hanno rivelato che nei piani organizzativi sono inclusi anche il Duca e la Duchessa del Sussex. Incoronazione Carlo, Harry e Meghan Markle saranno presenti A pochi giorni dalla conferma che Harry e Meghan Markle sono stati invitati ufficialmente all’Incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio, ricevendo una mail da Palazzo, il Daily Mail riporta in anteprima che la coppia avrebbe accettato e confermato la sua presenza alla cerimonia. Fonte: DiLeiIl programma ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 marzo 2023)presenti all’di Re, fonti interne a Buckingham Palace hanno rivelato che neiorganizzativi sono inclusi anche il Duca e la Duchessa del Sussex.presenti A pochi giorni dalla conferma chesono stati invitati ufficialmente all’di Reil prossimo 6 maggio, ricevendo una mail da, il Daily Mail riporta in anteprima che la coppia avrebbe accettato e confermato la sua presenza alla cerimonia. Fonte: DiLeiIl programma ...

