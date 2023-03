«Incinta tu? Ma non sei lesbica?», la frase alla collega che è costata il posto a un autista. Perché per la Cassazione doveva essere licenziato (Di giovedì 9 marzo 2023) «Come sei Incinta tu? Non sei lesbica?». È stata questa la frase che ha portato uno degli autisti della Tper spa, società emiliana di trasporto pubblico, ad essere licenziato per aver discriminato una collega. «È innegabile il portato dell’evoluzione della società negli ultimi decenni e l’acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale, pertanto l’intrusione in tale sfera con modalità di scherno non è solo una condotta inurbana». Così si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con il verdetto 7029 della Sezione lavoro, ha accolto il ricorso della società emiliana, che aveva cacciato senza alcun diritto a indennità il suo dipendente Michele M. Cosa era successo tra i colleghi La collega ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) «Come seitu? Non sei?». È stata questa lache ha portato uno degli autisti della Tper spa, società emiliana di trasporto pubblico, adper aver discriminato una. «È innegabile il portato dell’evoluzione della società negli ultimi decenni e l’acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale, pertanto l’intrusione in tale sfera con modalità di scherno non è solo una condotta inurbana». Così si è pronunciata la Corte diche, con il verdetto 7029 della Sezione lavoro, ha accolto il ricorso della società emiliana, che aveva cacciato senza alcun diritto a indennità il suo dipendente Michele M. Cosa era successo tra i colleghi La...

