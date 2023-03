Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #incidente a #santa marinella, morto un ragazzo: Alessio, 31 anni, aveva appena festeggiato il compleanno - fanpage : Lutto a Santa Marinella, comune costiero a Nord di Roma. Alessio Falasca è morto proprio nel giorno del suo complea… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Santa Cristina #ValGardena, perde il controllo dell'auto e si ribalta. L'incidente intorno a mezzanotte sulla circonva… - TgrRaiAltoAdige : Santa Cristina #ValGardena, perde il controllo dell'auto e si ribalta. L'incidente intorno a mezzanotte sulla circo… - domenicosabell1 : Incidente a Santa Marinella, auto contro muro: 31enne muore nel giorno del suo compleanno -

Un ragazzo di 31 anni, Alessio Falasca, è morto nella tarda serata di martedì aMarinella dopo un tragicostradale: una tragedia per Alessio e la sua famiglia, in quello che doveva essere uno dei giorni più belli dell'anno, ovvero il suo compleanno . Proprio il 7 ...... è finita in tragedia per Alessio Falasca , che aveva appena compiuto 31 anni, morto, in unautomobilistico avvenuto alle 23,30 di martedì scorso in via IV Novembre, aMarinella . Il ......Team sono riusciti a ripristinare il video risalendo al modello dell' auto coinvolta nell'... l'autotrasportatore diMaria Monte (Pisa) che, nel primo grado di giudizio, era stato ...

Auto contro un muro: Alessio muore dopo aver festeggiato il suo compleanno RomaToday

Un ragazzo di 31 anni, Alessio Falasca, è morto nella tarda serata di martedì a Santa Marinella dopo un tragico incidente stradale: una tragedia per Alessio e la ...Lutto a Santa Marinella, comune costiero a Nord di Roma. Alessio Falasca, 31 anni, ha perso il controllo della sua auto finendo per schiantarsi ...