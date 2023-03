Inchiesta stipendi, udienza preliminare, plusvalenze: tutte le prossime tappe e le date (Di giovedì 9 marzo 2023) Mentre la squadra, in campo, prova a raggiungere i quarti di finale di Europa League e la finale di Coppa Italia senza dimenticare la lunga e faticosa rincorsa in campionato, è chiaro che la stagione della Juventus si giocherà anche e soprattutto nei tribunali sportivi e non. Si prospetta una primavera e, probabilmente, una estate infuocata. Andiamo a ripercorrere le prossime tappe giudiziarie. udienza preliminare Lunedì 27 marzo è una data cruciale per il destino dell’ex Consiglio d’amministrazione bianconero. Infatti il GUP Marco Picco deciderà, nell’udienza preliminare, se rinviare a giudizio tutti gli ex dirigenti bianconeri, da Andrea Agnelli in giù. Ci sarà anche la questione della competenza territoriale con gli avvocati della Juventus che chiedono di spostare il processo a ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Mentre la squadra, in campo, prova a raggiungere i quarti di finale di Europa League e la finale di Coppa Italia senza dimenticare la lunga e faticosa rincorsa in campionato, è chiaro che la stagione della Juventus si giocherà anche e soprattutto nei tribunali sportivi e non. Si prospetta una primavera e, probabilmente, una estate infuocata. Andiamo a ripercorrere legiudiziarie.Lunedì 27 marzo è una data cruciale per il destino dell’ex Consiglio d’amministrazione bianconero. Infatti il GUP Marco Picco deciderà, nell’, se rinviare a giudizio tutti gli ex dirigenti bianconeri, da Andrea Agnelli in giù. Ci sarà anche la questione della competenza territoriale con gli avvocati della Juventus che chiedono di spostare il processo a ...

