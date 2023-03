Inchiesta Juve | ultime novità | la richiesta di Chiné e l' indiscrezione sul secondo processo

(Di giovedì 9 marzo 2023) Le storie s'intrecciano e il puzzle finirà per completarsi presumibilmente intorno a Pasqua. Nei giorni in cui laconoscerà il proprio destino sul - 15 , con l'udienza al Collegio di Garanzia ...

Nei giorni in cui laconoscerà il proprio destino sul - 15 , con l'udienza al Collegio di ... in aggiunta alle 14 mila dell'Prisma. Dentro a questo ulteriore faldone ci sono le audizioni ...... slitta ancora la chiusura del secondo filone di indagini sportive sull'"Prisma". Il ... alle collaborazioni di mercato sospette dellacon altri club. Un tema, quest'ultimo, che aveva ...L'sulla Juventus si arricchisce di un nuovo colpo di scena . A regalarlo, dopo la decisione del Tar di dare ragione ai bianconeri in merito alla famosa carta Covisoc , è il procuratore ...

Juventus, inchiesta Prisma al via il 27 marzo. A meno che… Tuttosport

Inchiesta Juve, arrivano importanti novità per la società bianconera. Chiné ha chiesto una proroga di venti giorni.Dopo i 40 giorni di proroga chiesti a fine gennaio, la Procura della Figc guidata da Giuseppe Chiné ha chiesto altri 20 giorni per l'indagine ...