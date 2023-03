Inchiesta Covid: indagati gli ex ministri Speranza, Grillo e Lorenzin (Di giovedì 9 marzo 2023) Una parte degli atti della maxi indagine sul Covid della Procura di Bergamo, è stata trasmessa a quella di Roma per competenza territoriale. Gli atti riguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico e a finire nel mirino sono gli ex ministri della Sanità. Non solo Roberto Speranza, ma anche Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo, oltre L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Una parte degli atti della maxi indagine suldella Procura di Bergamo, è stata trasmessa a quella di Roma per competenza territoriale. Gli atti riguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico e a finire nel mirino sono gli exdella Sanità. Non solo Roberto, ma anche Beatricee Giulia, oltre L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : L'ex ministro della Salute Roberto #Speranza e i suoi predecessori Giulia #Grillo e Beatrice #Lorenzin sono indagat… - FrancescaChaouq : L’inchiesta sul #covid non è una vittoria dei no vax come dice @ProfMBassetti . Milioni di persone hanno subito eff… - NicolaPorro : ?? 'Avevo ragione io': Galli fa il fenomeno sull'inchiesta Covid ?? - ganjamanxxx1 : RT @madforfree: Ecco perché non va sottovalutata l’importanza dell’inchiesta sul mancato aggiornamento (e applicazione) del Piano pandemico… - NoDraghi : RT @staisenzanuvole: Speranza, la Lorenzin e la Grillo sono indagati a Roma per il mancato aggiornamento del piano pandemico! #fuoridalcoro… -