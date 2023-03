Inchiesta Covid, il Tribunale dei Ministri “grazia” Speranza, ma i pm di Roma lo accusano (Di giovedì 9 marzo 2023) Inchiesta Covid Speranza. A Giuseppe Conte e agli ex Ministri Roberto Speranza, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede non sono imputabili responsabilità per la gestione del Covid 19 perché nella condizione pandemica non si potevano prendere decisioni senza “contemperare interessi diversi”, in particolare la tutela della salute e la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023). A Giuseppe Conte e agli exRoberto, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede non sono imputabili responsabilità per la gestione del19 perché nella condizione pandemica non si potevano prendere decisioni senza “contemperare interessi diversi”, in particolare la tutela della salute e la ... TAG24.

