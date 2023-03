“In pensione un anno prima”: la decisione del governo. Cosa cambia (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è una svolta importante che starebbe per coinvolgere le pensioni. Una novità per gli italiani sarebbe ormai all’orizzonte, stando a quanto riferito in anteprima dal sito Repubblica. Sta lavorando alacremente il governo di centrodestra, guidato dalla premier Giorgia Meloni, affinché una platea dei beneficiari della pensione possa andare in pensione un po’ prima del previsto. Si tratterebbe di una decisione che potrebbe essere accolta con favore da parte di coloro, che usufruirebbero di questo provvedimento. L’esecutivo Meloni è quindi concentrata sull’argomento pensioni e su questa novità, che gli italiani stanno aspettando che possa giungere a compimento. E ci sarebbe un incremento di coloro che potrebbero intascare la misura. Sembra che questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è una svolta importante che starebbe per coinvolgere le pensioni. Una novità per gli italiani sarebbe ormai all’orizzonte, stando a quanto riferito in antedal sito Repubblica. Sta lavorando alacremente ildi centrodestra, guidato dalla premier Giorgia Meloni, affinché una platea dei beneficiari dellapossa andare inun po’del previsto. Si tratterebbe di unache potrebbe essere accolta con favore da parte di coloro, che usufruirebbero di questo provvedimento. L’esecutivo Meloni è quindi concentrata sull’argomento pensioni e su questa novità, che gli italiani staspettando che possa giungere a compimento. E ci sarebbe un incremento di coloro che potrebbero intascare la misura. Sembra che questo ...

