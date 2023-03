In ospedale non c'è posto: anziano con ischemia muore nel parcheggio (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 73enne aspettava che si liberasse un posto in reparto: stanco di attendere, si è allontanato dal pronto soccorso senza che nessuno se ne accorgesse Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 73enne aspettava che si liberasse unin reparto: stanco di attendere, si è allontanato dal pronto soccorso senza che nessuno se ne accorgesse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Anziano va al pronto soccorso con un'ischemia, ma all'ospedale non c'è posto: trovato morto nel parcheggio [a cura… - fattoquotidiano : Anziano con ischemica si allontana dal pronto soccorso dell’ospedale dove non c’è posto: trovato morto all’esterno - eziomauro : Anziano va al pronto soccorso con un'ischemia, ma all'ospedale non c'è posto: trovato morto nel parcheggio - la Rep… - ganjamanxxx1 : RT @madforfree: Il Piano non aggiornato da Lorenzin-Pd, Grillo-M5S e Speranza-Leu incoraggiava la medicina territoriale per non intasare gl… - MelMer12 : RT @lapinessafrancy: Lei a Parigi lui in ospedale ecco cosa non tornerebbe 'stessero insieme'.... Lo definirei il chiarissimo segnale di du… -