In montagna è sos neve (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – In Italia, complice la crisi climatica, è sos neve. E’ quanto emerge dai dati del nuovo dossier di Legambiente “nevediversa 2023. Il turismo invernale nell’era della crisi climatica” in cui l’associazione ambientalista fa il punto della situazione. “L’Italia, stando alle ultime stime disponibili, è tra i paesi alpini più dipendenti dalla neve artificiale con il 90% di piste innevate artificialmente, seguita da Austria (70%), Svizzera (50%), Francia (39%). La percentuale più bassa è in Germania, con il 25%. Preoccupante il numero di bacini idrici artificiali presenti in montagna ubicati in prossimità dei comprensori sciistici italiani e utilizzati principalmente per l’innevamento artificiale: sono ben 142 quelli mappati nella Penisola per la prima volta da Legambiente attraverso l’utilizzo di immagini ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – In Italia, complice la crisi climatica, è sos. E’ quanto emerge dai dati del nuovo dossier di Legambiente “diversa 2023. Il turismo invernale nell’era della crisi climatica” in cui l’associazione ambientalista fa il punto della situazione. “L’Italia, stando alle ultime stime disponibili, è tra i paesi alpini più dipendenti dallaartificiale con il 90% di piste innevate artificialmente, seguita da Austria (70%), Svizzera (50%), Francia (39%). La percentuale più bassa è in Germania, con il 25%. Preoccupante il numero di bacini idrici artificiali presenti inubicati in prossimità dei comprensori sciistici italiani e utilizzati principalmente per l’innevamento artificiale: sono ben 142 quelli mappati nella Penisola per la prima volta da Legambiente attraverso l’utilizzo di immagini ...

