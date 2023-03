In Italia si decide l’elezione suppletiva di un seggio francese e molto di più

(Di giovedì 9 marzo 2023) Da Tel Aviv a Parigi, passando per Milano. Insi gioca una piccola, decisiva partita neldi undell’Assemblea nazionale. La circoscrizione estera che include il nostro Paese, e con noi Vaticano e San Marino, è l’ottava: la stessa di Israele, Turchia, Grecia, Cipro e Malta. Si era votato, come per tutto il Parlamento, l’anno scorso dopo le presidenziali, ma il Consiglio costituzionale ha annullato l’esito del ballottaggio perché sono state riscontrate irregolarità. Si ripete così la sfida a due tra Meyer Habib, deputato per un decennio in quota centrodestra, e la macroniana Deborah Abisror de Lieme, che ha fatto (e vinto) il ricorso. Habib ieri era nel capoluogo lombardo. L’appuntamento è alla Mag La Pusterla, un bistrò chic di via de Amicis. «È un evento a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Non è Frontex che decide se condurre un’operazione Sar. È competenza esclusiva nazionale. L’Italia ha deciso dopo… - margheritamg3 : RT @LaPiramide__: Il Decreto Difesa dei Confini introduce un bonus pari a 10.000 euro per ogni nucleo familiare straniero regolarmente in I… - FrankiePibbs : RT @thevanished97: @Voxkomm Ricordiamoci che in Italia questo imbecille decide cosa è vero e cosa è falso - ILoveFunnyCats_ : RT @thevanished97: @Voxkomm Ricordiamoci che in Italia questo imbecille decide cosa è vero e cosa è falso - Peppezappulla : RT @LaPiramide__: Il Governo introduce il Decreto Ritorno. Ogni famiglia anche di seconda generazione con origini o cittadinanza italiana… -

Quando la canzone comincia a venire trasmessa dalle radio sono in molti, in, a notare l'... In seguito cambia idea, grazie anche al sostegno di alcuni amici, edi dare un proprio ...Le riprese del progetto intitolato Kaiser Karl si svolgeranno in Francia, a Monaco e in. La storia prenderà il via nel 1972 quando Karl Lagerfeld ( Daniel Brühl ), a 38 anni,di ...... Antonio è uno dei principali esponenti della cucina vegetale in. Dopo la scuola alberghiera,... Nel 1994 torna a Piossasco, a I Nove Merli, dove rimane fino al 2017, anno in cuidi ...

In Italia si decide l’elezione suppletiva di un seggio francese (e molto di più) Linkiesta.it

Il Comune di Castel del Giudice (IS) e la D’Andrea SPA di Lainate (MI) vincono il Premio Italiadecide, dedicato alle eccellenze nazionali a sfondo pubblico che si sono distinte per le buone pratiche d ...Il Comune di Castel del Giudice e la D’Andrea SPA di Lainate (MI) vincono il Premio Italiadecide, dedicato alle eccellenze nazionali a sfondo pubblico che si sono distinte per le buone pratiche di co ...