IN CON TRA e MOGI Caffè

(Di giovedì 9 marzo 2023) Là dove c’era l’Hotel Moderno, a San Pellegrino Terme, oggi nasce il bar IN.CON.TRA, un esempio concreto di collaborazione tra cooperative, istituzioni locali, imprese e comunità. Come spiega Danila Beato, presidentessa della Cooperativa sociale In Cammino, “il bar didattico concretizza la collaborazione tra cooperativa e scuola e ribadisce l’importanza dell’educazione per il futuro territorio”. Studentesse e studenti dell’Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme sono chiamati a sperimentarsi in prima linea nella gestione del nuovo bar con il sostegno della comunità, all’insegna delle tre parole guida: incontro, collaborazione e coraggio. La Cooperativa sociale InCammino opera nel distretto territoriale della Val Brembana da 30 anni, arco di tempo in cui ha collaborato anche con le scuole, contesti privilegiati ove riuscire a coniugare pedagogia e didattica, sperimentando così ...