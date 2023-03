In calo anche le bollette della luce: -20% nel secondo trimestre. Per ogni famiglia risparmio di 287 euro (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel secondo trimestre di quest’anno le bollette della luce potrebbero segnare un calo di “oltre il 20%”. La stima arriva dal presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle top Utility italiane a Milano. “Avevamo già intercettato in parte questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull’elettrico e credo che ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella di dicembre se non superiore”. Una riduzione delle bollette della luce del 20% – secondo una stima di Assoutenti – produrrebbe un risparmio annuo pari a 287 euro a famiglia rispetto alle tariffe ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Neldi quest’anno lepotrebbero segnare undi “oltre il 20%”. La stima arriva dal presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle top Utility italiane a Milano. “Avevamo già intercettato in parte questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull’elettrico e credo che ci sarà una discesanel prossimo: sarà realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella di dicembre se non superiore”. Una riduzione delledel 20% –una stima di Assoutenti – produrrebbe unannuo pari a 287rispetto alle tariffe ...

