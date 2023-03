In arrivo piogge e temporali ma migliora nel week end (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Peggioramento meteo alle porte, con piogge e temporali sparsi in transito sull'Italia. migliora nel weekend ma nuovo maltempo a seguire. Una saccatura proveniente dall'Atlantico raggiungerà nel corso delle prossime ore il Mediterraneo centrale portando piogge e acquazzoni sparsi sull'Italia tra giovedì e venerdì: fenomeni che interesseranno un po' tutta la Penisola, ma che saranno più probabili e intensi sui versanti tirrenici centro-meridionali. Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, un promontorio anticiclonico presente sulla Penisola Iberica dovrebbe tentare una parziale espansione verso est: quindi, condizioni meteo in miglioramento su tutta l'Italia ma probabilmente solo temporaneamente. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ... Leggi su agi (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Peggioramento meteo alle porte, consparsi in transito sull'Italia.nelend ma nuovo maltempo a seguire. Una saccatura proveniente dall'Atlantico raggiungerà nel corso delle prossime ore il Mediterraneo centrale portandoe acquazzoni sparsi sull'Italia tra giovedì e venerdì: fenomeni che interesseranno un po' tutta la Penisola, ma che saranno più probabili e intensi sui versanti tirrenici centro-meridionali. Tra ilend e l'inizio della prossima settimana, un promontorio anticiclonico presente sulla Penisola Iberica dovrebbe tentare una parziale espansione verso est: quindi, condizioni meteo inmento su tutta l'Italia ma probabilmente solo temporaneamente. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : In arrivo piogge e temporali ma migliora nel week end - ZandarinAldo : @BluesGirl70 Sento ,vedo i tg , per questo mi spaventa l'arrivo delle piogge, perché arriveranno di sicuro - NewsletterLeggo : Venerdì perturbazione in arrivo con piogge, vento e temporali al Centro-Sud, i dettagli Se non leggi correttamente… - infoitinterno : Meteo Italia: nuove piogge in arrivo, ma primo vero caldo sta per esplodere - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Temperature sopra la media con clima primaverile sull'Italia ??, poi in arrivo un peggioramento con piogge, temporali e #ne… -