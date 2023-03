(Di giovedì 9 marzo 2023) Proseguono gli incontri con le aziende del territorio da parte dell’Amministrazione regionale. Questa mattina l’assessore alle Attività produttive ha visitato due realtà con sede a Reana del Rojale: la Far – Fonderie acciaierie Roiale, una delle principali produttrici di acciaio al manganese standard e speciale a livello europeo e mondiale, e la Mep – Macchine elettroniche piegatrici, leader nella produzione di attrezzature per la lavorazione del tondo per cemento armato e nella tecnologia di saldatura. Entrambe le, come ha rilevato l’esponente della Giunta, si distinguono per una forte vocazione all’, alla qualità del prodotto e all’, con oltre il 90 per cento del prodotto destinato all’estero e rilevanti fette di mercato internazionale occupate nei rispettivi settori. Fondamentale, è il pensiero ...

Imprese: Far e Mep esempi di innovazione ed export

