Impianto di cremazione a Fondi, i chiarimenti della maggioranza Maschietto (Di giovedì 9 marzo 2023) Fondi – In merito al dibattito sulla proposta di realizzazione di un Impianto di cremazione all’interno dell’area cimiteriale di Fondi, che ha avuto ampio risalto a mezzo social e stampa, la maggioranza consiliare rappresentata nella Pubblica Assise dai gruppi consiliari Forza Italia, IoSi, Litorale e Sviluppo fondano, Democrazia Cristiana e Noi per Fondi ritiene doveroso esprimere alcuni chiarimenti e confutare alcune false e demagogiche informazioni circolanti soprattutto sul web. “L’iter che ha portato all’approvazione del progetto per la realizzazione e la gestione dell’Impianto di cremazione – scrivono in una nota congiunta il sindaco Beniamino Maschietto e l’intera maggioranza – è stato frutto di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023)– In merito al dibattito sulla proposta di realizzazione di undiall’interno dell’area cimiteriale di, che ha avuto ampio risalto a mezzo social e stampa, laconsiliare rappresentata nella Pubblica Assise dai gruppi consiliari Forza Italia, IoSi, Litorale e Sviluppo fondano, Democrazia Cristiana e Noi perritiene doveroso esprimere alcunie confutare alcune false e demagogiche informazioni circolanti soprattutto sul web. “L’iter che ha portato all’approvazione del progetto per la realizzazione e la gestione dell’di– scrivono in una nota congiunta il sindaco Beniaminoe l’intera– è stato frutto di ...

