Impallomeni: «Champions League? Inter superiore, quattro in lotta»

Impallomeni si concentra sulla serratissima corsa alla Champions League. L'Inter, a detta sua, è superiore alle inseguitrici. Anche la Juventus lotterà superiore? Stefano Impallomeni, su Tmw Radio, dice la sua sulla corsa Champions League: «Non cambia nulla nel caso in cui la Juventus riavesse i 15 punti sottratti dalla penalizzazione. I bianconeri se la dovrebbero sudare ugualmente come tutti. Ritengo l'Inter superiore e quindi metterei Napoli e Inter, poi dietro Juventus, Milan, Roma e Lazio a giocarsi i posti».

