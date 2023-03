“Immobile non ha voluto Simeone alla Lazio, preferiva il suo amico Caputo” (Il Messaggero) (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Messaggero dopo la sconfitta della Lazio contro gli olandesi dell’Az analizza le criticità della squadra di Sarri, ovvero l’assenza di un vice Immobile. La Lazio, infatti, è l’unica squadra in Europa con un solo attaccante di ruolo e nel frattempo il bomber di Torre Annunziata ha subito tantissimi infortuni in questa stagione lasciando Sarri senza alternative: “Sarri guida l’unica squadra in Europa con un solo attaccante di ruolo, per giunta infortunato per le prossime 3 gare (16 out con Bologna, Az e derby, al momento non fissati nuovi esami al flessore sinistro) sino al rientro dalla sosta del campionato”. Il tecnico ex Napoli è furioso ma non lascia trapelare nulla davanti alla stampa: «Come tutti gli allenatori, comprerei 50 giocatori, ma in estate mancavano le condizioni per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildopo la sconfitta dellacontro gli olandesi dell’Az analizza le criticità della squadra di Sarri, ovvero l’assenza di un vice. La, infatti, è l’unica squadra in Europa con un solo attaccante di ruolo e nel frattempo il bomber di Torre Annunziata ha subito tantissimi infortuni in questa stagione lasciando Sarri senza alternative: “Sarri guida l’unica squadra in Europa con un solo attaccante di ruolo, per giunta infortunato per le prossime 3 gare (16 out con Bologna, Az e derby, al momento non fissati nuovi esami al flessore sinistro) sino al rientro dsosta del campionato”. Il tecnico ex Napoli è furioso ma non lascia trapelare nulla davantistampa: «Come tutti gli allenatori, comprerei 50 giocatori, ma in estate mancavano le condizioni per ...

