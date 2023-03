Immigrazione, Schlein “Si abolisca e si riscriva la legge Bossi-Fini” (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' un messaggio tardivo, viene dopo un lungo silenzio da parte della Presidente. Le misure le guarderemo a fondo ma ancora stiamo aspettando una risposta dal Governo e Piantedosi, che non ha risposto in aula: chi ha deciso che partisse la Guardia di finanza con mezzi inadeguati anzichè la Guardia costiera?”. Così la segretaria del PD, Elly Schlein, a Otto e mezzo su La7, commentando la decisione del governo di convocare la riunione del Consiglio dei ministri a Cutro, il luogo del naufragio dei migranti.“Le persone – aggiunge – sono rimaste per sette ore in balia delle onde. Frontex aveva già segnalato la barca e anche la presenza termica. Non è vero che serve una qualche forma di richiesta di soccorso, da anni la Guardia costiera ci spiega che comunque bisogna attivare ricerca e il soccorso in casi come questo. Perchè una barca di legno avrebbe ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' un messaggio tardivo, viene dopo un lungo silenzio da parte della Presidente. Le misure le guarderemo a fondo ma ancora stiamo aspettando una risposta dal Governo e Piantedosi, che non ha risposto in aula: chi ha deciso che partisse la Guardia di finanza con mezzi inadeguati anzichè la Guardia costiera?”. Così la segretaria del PD, Elly, a Otto e mezzo su La7, commentando la decisione del governo di convocare la riunione del Consiglio dei ministri a Cutro, il luogo del naufragio dei migranti.“Le persone – aggiunge – sono rimaste per sette ore in balia delle onde. Frontex aveva già segnalato la barca e anche la presenza termica. Non è vero che serve una qualche forma di richiesta di soccorso, da anni la Guardia costiera ci spiega che comunque bisogna attivare ricerca e il soccorso in casi come questo. Perchè una barca di legno avrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Guardando #ottoemezzo mi rendo conto che aspettavano Elly Schlein per farsi spiegare come risolvere tutti i problem… - La7tv : #ottoemezzo 'Le persone morte a #Cutro scappavano dall'#Afghanistan, non c'entrano i flussi migratori', il commento… - Gitro77 : Rivoluzione PD con la Schlein: il popolo ha fame? Dategli più diritti cosmetici (diritti civili in assenza di dirit… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Immigrazione, Schlein “Si abolisca e si riscriva la legge Bossi-Fini” - - passetour : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Le persone morte a #Cutro scappavano dall'#Afghanistan, non c'entrano i flussi migratori', il commento di Elly #Sch… -