Immigrazione | Meloni segua il modello Sunak

(Di giovedì 9 marzo 2023) Anche se la sinistra tende a cavalcare la tragedia di Cutro per confondere le acque e far surrettiziamente passare la sua politica dell’apertura totale delle frontiere, proprio questo è forse il momento per chiarire le questioni e distinguere i piani. Non si può infatti pensare di poter affermare il principio di umanità al di fuori delle leggi. Farlo significherebbe non salvare vite umane ma dar libero corso ai delinquenti che lucrano sulle disgrazie umane, incentivandoli nei loro traffici e nel cinismo della loro azione. La difesa dei confini, la lotta all’illegale, la non tolleranza dei clandestini, è anche una forma di tutela per chi ha diritto all’asilo e all’emigrazione, non un atto di barbarie. Per rendere ancora più chiaro questo concetto che Matteo Salvini, con larga approvazione popolare va affermando da tempo, giunge ora l’esempio delle politiche ...