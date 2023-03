Immigrazione irregolare, il Governo si riunisce a Cutro (Di giovedì 9 marzo 2023) A dodici giorni dalla strage di migranti a Cutro, in Provincia di Crotone, il Consiglio dei Ministri si riunisce nel paese della Calabria. Steccato di Cutro è il luogo del naufragio che il 26 febbraio ha ucciso almeno 72 persone migranti, tra cui 16 minorenni, si incontrerà il Consiglio dei Ministri. All’ordine del giorno ci sono nuove norme in materia di Immigrazione. Nell’aggiornamento dell’ordine del giorno del pre-consiglio, che si svolgerà in mattinata, si parla proprio di un decreto «recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’Immigrazione irregolare». Quindi il capo del Governo Giorgia Meloni ha deciso di metterci la faccia: prepara un gesto simbolico per rendere omaggio alle ... Leggi su zon (Di giovedì 9 marzo 2023) A dodici giorni dalla strage di migranti a, in Provincia di Crotone, il Consiglio dei Ministri sinel paese della Calabria. Steccato diè il luogo del naufragio che il 26 febbraio ha ucciso almeno 72 persone migranti, tra cui 16 minorenni, si incontrerà il Consiglio dei Ministri. All’ordine del giorno ci sono nuove norme in materia di. Nell’aggiornamento dell’ordine del giorno del pre-consiglio, che si svolgerà in mattinata, si parla proprio di un decreto «recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’». Quindi il capo delGiorgia Meloni ha deciso di metterci la faccia: prepara un gesto simbolico per rendere omaggio alle ...

