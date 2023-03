Immigrazione, Conte “Da Meloni piglio deciso per decisioni ridicole” (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per anni dall'opposizione Giorgia Meloni ha agitato la bacchetta magica del ‘blocco navalè per risolvere il dossier Immigrazione. In realtà mirava solo a vincere le elezioni, proponendo misure e soluzioni ridicole, ma presentate con il piglio deciso di chi ha soluzioni ‘fortì. L'unica certezza è che gli sbarchi aumentano e nel governo litigano pure sull'approccio da tenere per affrontare il tema”. Così su Facebook il leader del M5s, Giuseppe Conte, che aggiunge: “Oggi abbiamo avuto la conferma di un Presidente del Consiglio e di Ministri che cadono in contraddizione, incapaci di fornire un doveroso chiarimento in ordine alla incredibile catena di sottovalutazioni che ha portato alla strage di Cutro. Oggi è tutto chiaro e abbiamo compreso perchè Salvini e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per anni dall'opposizione Giorgiaha agitato la bacchetta magica del ‘blocco navalè per risolvere il dossier. In realtà mirava solo a vincere le elezioni, proponendo misure e soluzioni, ma presentate con ildi chi ha soluzioni ‘fortì. L'unica certezza è che gli sbarchi aumentano e nel governo litigano pure sull'approccio da tenere per affrontare il tema”. Così su Facebook il leader del M5s, Giuseppe, che aggiunge: “Oggi abbiamo avuto la conferma di un Presidente del Consiglio e di Ministri che cadono in contraddizione, incapaci di fornire un doveroso chiarimento in ordine alla incredibile catena di sottovalutazioni che ha portato alla strage di Cutro. Oggi è tutto chiaro e abbiamo compreso perchè Salvini e ...

