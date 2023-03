Immigrazione, Berlusconi “Dl predisposto da governo in giusta direzione” (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'Immigrazione è un fenomeno epocale e inevitabile ma come tale deve essere governato e non subìto. Umanità e fermezza sono i due principi che, insieme, hanno contraddistinto l'azione di Forza Italia quando è stata chiamata a governare il nostro Paese e continuano ad esserlo ancora oggi, dopo che, ancora una volta, ci siamo ritrovati – attoniti – a piangere i bambini annegati a Cutro”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi sui social.“L'Immigrazione – aggiunge – si governa rafforzando e semplificando le vie legali ma, al contempo, contrastando con determinazione le vie illegali, o quelle situazioni che dovremo continuare a perseguire fino a quando saremo finalmente capaci di azzerare le partenze e, di conseguenza, i caduti in mare.Il decreto predisposto dal governo di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'è un fenomeno epocale e inevitabile ma come tale deve essere governato e non subìto. Umanità e fermezza sono i due principi che, insieme, hanno contraddistinto l'azione di Forza Italia quando è stata chiamata a governare il nostro Paese e continuano ad esserlo ancora oggi, dopo che, ancora una volta, ci siamo ritrovati – attoniti – a piangere i bambini annegati a Cutro”. Così il presidente di Forza Italia, Silviosui social.“L'– aggiunge – si governa rafforzando e semplificando le vie legali ma, al contempo, contrastando con determinazione le vie illegali, o quelle situazioni che dovremo continuare a perseguire fino a quando saremo finalmente capaci di azzerare le partenze e, di conseguenza, i caduti in mare.Il decretodaldi ...

