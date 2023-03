Ilary Blasi spietata | come ha distrutto il sogno di Totti e Noemi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo le ultime indiscrezioni l'accordo per una separazione trae Francescoè ormai irraggiungibile. E così nonostante entrambi si siano rifatti una vita - lei con l'imprenditore tedesco Bastian Muller e lui conBocchi - la ex coppia, di fatto, risulta ancora legalmente coniugata. I due infatti non trovano nessun tipo di intesa e quindi il divorzio non sarà consensuale e a decidere su questione economica, assegnazione della mega villa all'Eur e affidamento dei figli, ci penseranno i giudici. Peraltro, sempre stando ad alcune voci ben informate gli avvocati dihanno smesso di parlars, quindi ognuno porterà avanti le istanze del proprio cliente nel suo esclusivo interesse. Ma c'è di più. Il mancato accordo tra i due, soprattutto le ...

ROMA - Dopo il mancato accordo sul divorzio tra F rancesco Totti ela palla passa al giudice e sono stante le questioni da affrontare prima che i due possano definitivamente voltare pagina, dall'aspetto economico per finire all'affidamento dei figli. ...... il 46enne vuole tornare in possesso della Totti Soccer School Per 'la guerra dei Rolex e delle borsette' , non ancora risolta, invece se ne riparlerà la seconda metà di marzo, ...Leggi Anche Divorzio breve, Annamaria Bernardini de Pace: 'Buona legge ma serviranno più giudici' Leggi Anchee Francesco Totti, il 14 marzo in tribunale per la separazione 25 anni all'ombra del marito Ivana Moral, 48enne che vive a Ve'lez - Málaga, era 'l'ombra' del marito. Lei casalinga, lui ...

Stando alle ultime indiscrezioni, gli avvocati di Totti e Ilary hanno smesso di parlarsi. I due non hanno raggiunto alcun accordo e, per questo, ognuno andrà per ...