«Il verdetto contro la Juve non sarà confermato. Il Tar ha aperto una crepa su un’impostazione che non tiene» (Di giovedì 9 marzo 2023) Su Tuttosport un’intervista a Pierluigi Matera, ex vice Procuratore Generale del Coni, uno dei cinque autori del vigente Codice della Giustizia Sportiva. Il tema è quello della questione giudiziaria che interessa la Juventus. Matera spiega il peso che ha la decisione del Tar del Lazio sulla carta Covisoc, la “nota 10940”. «Apre una crepa in un’impostazione che non può reggere per come è stata concepita. Più che il contenuto della nota in sé, che non è detto sia determinante, apre qualche dubbio il fatto che questa eccezione, portata avanti dagli incolpati fin dal primo giorno, sia stata respinta con ostinazione. E che la CFA abbia ritenuto il documento “irrilevante” pur senza conoscerne i contenuti. Questa pronuncia suggerisce come il quadro complessivo, a una prima verifica della giurisdizione amministrativa, mostri delle falle». Una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) Su Tuttosport un’intervista a Pierluigi Matera, ex vice Procuratore Generale del Coni, uno dei cinque autori del vigente Codice della Giustizia Sportiva. Il tema è quello della questione giudiziaria che interessa lantus. Matera spiega il peso che ha la decisione del Tar del Lazio sulla carta Covisoc, la “nota 10940”. «Apre unainche non può reggere per come è stata concepita. Più che il contenuto della nota in sé, che non è detto sia determinante, apre qualche dubbio il fatto che questa eccezione, portata avanti dagli incolpati fin dal primo giorno, sia stata respinta con ostinazione. E che la CFA abbia ritenuto il documento “irrilevante” pur senza conoscerne i contenuti. Questa pronuncia suggerisce come il quadro complessivo, a una prima verifica della giurisdizione amministrativa, mostri delle falle». Una ...

