Il ritorno di Blanco: ecco il duetto con Mina (Di giovedì 9 marzo 2023) L'annuncio a Viva Rai2 Messe alle spalle le polemiche per Sanremo 2023, Blanco torna in carreggiata. La notizia, nell'aria da qualche settimana viene confermata a Viva Rai Due da Fiorello. Blanco farà un duetto con #Mina. Ad annunciarlo è #Fiorello #VivaRai2 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 9, 2023 Nel suo show mattutino il comico siciliano ha annunciato un duetto tra Blanco e la tigre di Cremona, ovvero Mina. Già un anno fa il figlio dell'artista, Massimiliano Pani aveva spiegato come alla cantante fosse piaciuta Brividi, hit portata dal bresciano in gara con Mahmood e vincitrice di Sanremo 2022. Proprio attraverso Pani che da sempre gestisce gli interessi della madre arriva l'attesa collaborazione tra il 20enne e la 82enne.

