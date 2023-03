Il ritorno di Blanco dopo la sfuriata contro le rose di Sanremo si preannuncia grandioso Duetterà con la diva della musica italiana in un brano che anticiperà il nuovo disco di lui e sarà incluso nell' album di inediti di lei

(Di giovedì 9 marzo 2023) Sessant’anni li separano ma qualcosa li unisce.e Mina si preparano a diventare una coppia per un duetto che si…da brividi. Il ventenne laureato (furioso) sul palco die l’ineffabilecanteranno infatti insieme. Iltroverà spazio neldidi Mina, in arrivo a cinque anni di distanza da Maeba (seguito nel 2019 dal progetto Mina Fossati). Mina. 80 anni di uno stile, volto e gestualità impareggiabili guarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Il ritorno di Mina e il riscatto di Blanco: in arrivo il duetto inedito - repubblica : Il ritorno di Blanco e questa volta duetta con Mina [a cura della redazione Spettacoli] - infoitcultura : Il ritorno di Blanco e questa volta duetta con Mina - mojitoxzayn : RT @guastodamore: Mina non si vede da anni sulla scena musicale italiana fa il grande ritorno duettando con Blanco io ve lo sto giurando - infoitcultura : Il ritorno di Blanco: ecco il duetto con Mina -

... figlio di Mina e sua voce da quando la cantante si è chiusa in un totale silenzio rotto solo dalle sue canzoni, aveva dichiarato che alla madre era piaciuta la canzone Brividi , con cuie ...e Mina, il duetto in radio dal 14 Aprile. Ecco i dettagli Ildi, dopo la sceneggiata fatta durante la sua esibizione al Festival di Sanremo , con tanto di calci ai fiori sul palco dell'Ariston e polemiche, è in grande stile : duetterà con Mina . ...Nella quinta giornata didel campionato nazionale di B2 di tennistavolo la VI. GA. RO Siracusa è ancora protagonista. ... sempre in tre parziali, su Benedetto Moltisanti, Michelee ...

Il ritorno di Blanco e questa volta duetta con Mina la Repubblica

Il ritorno di Blanco dopo la sfuriata contro le rose di Sanremo si preannuncia grandioso. Duetterà con la diva della musica italiana in un brano che anticiperà il nuovo disco di lui e sarà incluso nel ...Nel nuovo album in uscita il prossimo 14 aprile, Blanco collabora in una canzone con Mina. Ecco quando verrà pubblicato il brano e come è nata la collaborazione con la Tigre di Cremona.